تونس تُكرم ضيفتها ساو تومي برباعية في تصفيات كأس العالم

المصدر: ا ف ب

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بدأ منتخب تونس مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 بانتصار كبير 4-صفر على ضيفه ساو تومي وبرينسيبي بالمجموعة الثامنة الجمعة.

وتصدرت تونس المجموعة بثلاث نقاط ومتفوقة بفارق الأهداف عن مالاوي التي تغلبت خارج أرضها 1-صفر على ليبيريا وغينيا الاستوائية التي فازت على ناميبيا بنفس النتيجة.

وانتظر ياسين مرياح حتى الدقيقة 37 ليضع تونس في المقدمة عندما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها نعيم السليتي ليسددها قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس الضيوف.

وجعل القائد يوسف المساكني النتيجة 2-صفر في الدقيقة 52 بتسديدة قوية من مدى قريب بعد تمريرة منخفضة متقنة من السليتي.

وسجل حمزة رفيعة الهدف الثالث في الدقيقة 78 بتسديدة أرضية بعد تمريرة من علي العابدي.

وتعاون فراس بالعربي مع العابدي قبل أن يختتم رباعية أصحاب الأرض في الدقيقة 89 بتسديدة باغتت حارس ساوتومي.

ويلعب فريق المدرب جلال القادري خارج أرضه يوم الثلاثاء المقبل مع مالاوي.

ولم يستغل زملاء المساكني الأخطاء الدفاعية للمنافس في أول نصف ساعة.

وألغى الحكم النيجيري هدفا لتونس بداعي وجود مخالفة ضد حارس ساوتومي قبل أن يحرم القائم الأيمن السليتي من تسجيل هدف قرب نهاية الشوط الأول.

وتستعد تونس لخوض كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج مطلع العام المقبل، حيث تلعب ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.

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