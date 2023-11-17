مدرب منتخب مصر يستبعد الثلاثي حامد وعاشور والشحات لأسباب انضباطية

المصدر: وكالات

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استبعد مدرب منتخب مصر لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا اللاعبين طارق حامد، إمام عاشور وحسين الشحات من معسكر الفراعنة "لعدم التزامهم بالنظام والقواعد الداخلية"، بعد الفوز الكبير على جيبوتي 6-0 الخميس في القاهرة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى لتصفيات إفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

قبل ساعات من السفر إلى ليبيريا لخوض مواجهته الثانية في التصفيات أمام مضيفه سيراليون الاحد، اظهر فيتوريا العين الحمراء للاعبيه باتخاذ قرار تأديبي أعلن عنه الاتحاد المصري لفرض حالة من الانضباط داخل المعسكر.

وكان حامد (ضمك السعودي) وعاشور والشحات (الأهلي) قد شاركوا في جزء من المران، ثم اشتكوا من آلام في القدم وقرروا بعدها عدم استكمال التمارين والدخول لغرف خلع الملابس.

وأشارت تقارير صحافية إلى عقد فيتوريا محاضرة في فندق اللاعبين اكد فيها أنه لن يسمح بالاعتراض على قراراته، مؤكدا بانه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون.

وعلق خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري في تصريحات تلفزيونية "لفيتوريا الحق في استبعاد أو استدعاء أي لاعب، والثلاثي من اللاعبين الجيدين، والمدرّب دائماً له رؤية فنية، وهو صاحب القرار في مشاركة أي لاعب أو جلوسه بديلا".

فيما طلب خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي من محمد خالد غرابة مدير المنتخب، تقديم تقرير عن استبعاد الثنائي الشحات وعاشور، واستقر على عقد جلسة استماع مع اللاعبين للتعرف على أسباب استبعادهما من المعسكر.

من جهته، قال أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك "تساهل فيتوريا مع القرارات التأديبية والعقوبات الصادرة من نادي الزمالك ضد ثنائي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي وضمهما للمنتخب، سمح بالتمرد عليه من الثلاثي حامد وعاشور والشحات بعد مباراة سهلة".

وبعد فوزه على جيبوتي 6-0 برباعية نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، يسعى منتخب مصر لتأمين صدارة المجموعة بفوز ثان تواليا على سيراليون.

والتقى المنتخبان في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012، فتعادلا ذهابا بالقاهرة 1-1، وخسرت مصر إياباً 1-2.

وعن مواجهة سيراليون قال فيتوريا "الفوز الكبير على جيبوتي لن يخدعنا، وأنا أعرف جيداً ظروف المباراة وقوّة المنافس".

أضاف "نحن ننظر لصدارة المجموعة لضمان التأهل للنهائيات ونعلم أن القادم أصعب بكل تأكيد، ومجموعتنا في التصفيات ليست سهلة نهائياً".

بدوره، أبدى قائد المنتخب صلاح شعوره بالحزن بسبب غياب الجماهير عن المباريات موجّهاً رسالة بضرورة الحضور بشكل أكبر.

تابع "لدينا الان مدرب نسير معه بشكل جيد ونتمنى أن نفوز معه ببطولة أمم افريقيا المقبلة والتأهل للمونديال".

من جانبه، قال أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون إن مواجهة منتخب مصر ستكون صعبة "نحترم منتخب مصر داخل الملعب لكن نسعى للفوز. نمتلك خطة خاصة لإيقاف محمد صلاح خلال المباراة وتقلل من خطورته".

وعن خوض المباراة في ليبيريا قال مدرب سيراليون "رفضت مواجهة منتخب مصر في القاهرة ذهاباً واياباً. نحن منافسون لمصر على التأهل ولا يعقل أن نواجه منتخباً بحجم مصر في القاهرة مرتين. الاتحاد الإفريقي اختار ملعب ليبيريا لاستضافة مباراة الاحد لقرب المسافة مع سيراليون".

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