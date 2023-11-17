أستراليا تتبرع بجزء من عائد مباراتها مع فلسطين للجهود الإنسانية في غزة

المصدر: وكالات

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يعتزم منتخب استراليا التبرع بجزء من عائدات مباراته أمام نظيره الفلسطيني في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقرر إقامتها في مدينة الكويت يوم الثلاثاء المقبل لصالح الجهود الإنسانية في قطاع غزة.

وسيتبرع المنتخب الأسترالي بمبلغ من خمسة أرقام وسيُقدم من خلال صندوق لاعبي كرة القدم الأستراليين المحترفين، وسيقدم التبرع إلى منظمة "أوكسفام" وسيدفع الاتحاد الأسترالي لكرة القدم مبلغا مماثلا.

وكان من المقرر أن تقام مباراة منتخبي فلسطين وأستراليا في الضفة الغربية، لكن المسؤولين قرروا نقلها إلى استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت بعد هجوم القوات الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وتقول إسرائيل إن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين. وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 11 ألف فلسطيني قتلوا جراء الهجوم الإسرائيلي.

وتتصدر أستراليا، التي تحتل المركز 27 عالميا والرابع أسيويا، مجموعتها في التصفيات بعد اكتساح بنجلاديش 7-صفر.

ويحتل المنتخب الفلسطيني، رقم 96 عالميا، المركز الثالث في المجموعة بعد التعادل مع لبنان.

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