صدارة الهدافين.. رونالدو يطيح بلوكاكو من عرش القمة

المصدر: البيان

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لعب الأسطورة كريستيانو رونالدو دوراً في حفاظ منتخب بلاده البرتغال، على العلامة الكاملة بالتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، بعدما قاده للفوز على ليشتنشتاين (2-0).

ووقع صاحب الـ 38 عاماً على أول أهداف المباراة، التي أقيمت أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية، واستطاع رونالدو الوصول إلى عاشر أهدافه في التصفيات، ليعتلي صدارة قائمة الهدافين بالتساوي مع البلجيكي روميلو لوكاكو.

وعزز كريستيانو رونالدو رقمه القياسي كهداف تاريخي للمنتخبات عبر وصوله إلى هدفه رقم 128 على مدار مسيرته الدولية، خلال 204 مباريات، كما بلغ رونالدو 46 هدفاً في 50 مباراة منذ بداية عام 2023، فيما صنع 12 مع النصر والمنتخب البرتغالي.

يذكر أن منتخب البرتغال ضمن التأهل إلى بطولة يورو 2024 بتصدره المجموعة العاشرة برصيد 27 نقطة، محققاً 9 انتصارات في 9 جولات.

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