تساهل مخجل من حكم المباراة ..شجار ميسي في ليلة سقوط الأرجنتين أمام الأوروغواي

المصدر: البيان

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خطف الشجار العنيف لنجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي الأضواء في ليلة سقوط منتخب بلاده الأرجنتين امام الأوروغواي بثنائية " 2-0 " في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فجر الجمعة.

ولم تكن الأمسية التي يتمناها نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، الذي قدم العديد من اللمحات الفنية خلال اللقاء، وصنع بعض الفرص لزملائه، لكن المشهد الأبرز كان عندما اشتبك مع منافسيه، وتسبب بنفسه في هجمة مرتدة كلفت الهدف الثاني في شباك منتخب بلاده.

إذ قفز ميسي عند الدقيقة الـ20 للدفاع عن زميله رودريغو دي بول عندما دخل هو مدافع الأوروغواي ماتياس أوليفيرا في شجار ساخن، قام بدفعه في صدره بمرفقه، ثم أمسكه من حنجرته بيده، لكن الحكم لم يمنح اللاعبين بطاقات صفراء أو حمراء، وتم استئناف اللعب"وكان تساهل حكم المباراة محل تساؤلات "

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