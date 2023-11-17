توقعت بالفعل حدوث ذلك.. ميسي يتحدث عن خسارة الأرجنتين أمام أوروغواي

المصدر: البيان

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برر ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، السقوط (0-2) ضد أوروغواي، على ملعب لا بومبونيرا في بوينوس آيرس، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال ميسي عقب المباراة: "أفضّل ألا أقول ما أفكر به، لكن هؤلاء الشباب عليهم أن يتعلموا من الكبار لأن مباريات الكلاسيكو هذه لطالما كانت حادة ولكن باحترام".

وشهدت المباراة عدة مواجهات خاصة في الشوط الأول بعد خطأ على المهاجم نيكولاس جونزاليس، وشارك عدد من اللاعبين في شجار بدا فيه نجم إنتر ميامي غاضبا بشكل واضح.

وأردف: "كان من الصعب علينا اللعب، إنهم فريق قوي وسريع وبدني، لم نتمكن من إيجاد طريقة للحصول على الكرة والاستحواذ عليها لفترة طويلة".

ومع ذلك، امتنع ميسي عن تهويل الأمور وأشار إلى أنه توقع بالفعل أن هذا سيحدث عاجلاً أم آجلاً (التعرض للهزيمة بعد سلسلة انتصارات متتالية)، وأن الفريق يجب أن يفكر في مواجهة البرازيل.

وقال: "لقد خسرنا، إنه اختبار، علينا أن ننهض الآن ونلعب مباراة جيدة في البرازيل، يجب أن نطوي الصفحة وننهض، واللعب في ماراكانا ليس بالأمر السهل".

ومنيت الأرجنتين بأول هزيمة لها في 2023 وسقطت لأول مرة في التصفيات لكنها تواصل تصدرها بـ 12 نقطة من أصل 15، تليها أوروغواي بـ 10 نقاط.

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