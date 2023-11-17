ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة بإصابة فينيسيوس

المصدر: البيان

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تلقى الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ضربة جديدة، بتعرض لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور للإصابة مع منتخب بلاده، خلال مباراة كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، والتي انتهت بخسارة السامبا 1/2.

وتأتي إصابة فينيسيوس بعد يومين من إصابة زميله الفرنسي إدواردو كامافينغا التي تعرض لها مع منتخب الديوك.

وقال فينيسيوس في تصريحات عقب مباراة كولومبيا، فجر اليوم الجمعة: "أعتقد أنها نفس الإصابة كالمرة السابقة، تعرضت لضربة وشعرت بالألم لاحقاً، وغدًا سنجري اختبارات".

ولم يستبعد فينيسيوس، إمكانية مشاركته في مواجهة البرازيل والأرجنتين بعد 5 أيام، لكنه اعترف بأن الأمر سيكون صعباً.

وكان فينيسيوس تعرض لإصابة بشد عضلي خلال مواجهة سيلتا فيغو أغسطس الماضي، وغاب عن الملاعب لأكثر من شهر.

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