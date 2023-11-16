ثنائية الشهري تقود السعودية للفوز برباعية على باكستان في مستهل مشوار تصفيات كأس العالم

المصدر: وكالات

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سجل صالح الشهري ثنائية من بينها هدف من ركلة جزاء ليقود السعودية لبداية مظفرة لمشوارها في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بالفوز 4-صفر على ضيفتها باكستان اليوم الخميس.

وضع الشهري منتخب بلاده في المقدمة مبكرا بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى بعد مرور ست دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الفتح بالاحساء.

وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 48.

وسجل عبد الرحمن غريب الهدف الثالث بتسديدة مباشرة رائعة من داخل المنطقة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأكمل عبد الله هادي رباعية فريقه بتسديدة أخرى من داخل المنطقة قبل النهاية.

وسيحل المنتخب السعودي ضيفا على منتخب الأردن في 21 من الشهر الحالي على استاد عمان الدولي ضمن المجموعة السابعة التي تضم طاجيكستان أيضا.

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