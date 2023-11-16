"سوبر هاتريك" صلاح يقود مصر لاكتساح جيبوتي بسداسية بتصفيات كأس العالم

المصدر: وكالات

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وجه منتخب مصر إنذارا شديد اللهجة لباقي منافسيه بالمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما حقق انتصارا كاسحا على ضيفه منتخب جيبوتي.

وسحق المنتخب المصري نظيره الجيبوتي 6 / صفر، اليوم الخميس، في الجولة الأولى بالمجموعة، على ملعب القاهرة الدولي.

ويدين منتخب مصر بالفضل في تحقيق هذا الفوز لنجمه محمد صلاح، بعدما أحرز هداف ليفربول الإنجليزي 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 17 و22 من ركلة جزاء و48 و69 على الترتيب.

وتكفل مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، بتسجيل الهدف الخامس لمنتخب (الفراعنة) في الدقيقة 73، قبل أن ينهي محمود حسن (تريزيجيه) مهرجان الأهداف المصرية، بإحرازه الهدف السادس لأصحاب الأرض في الدقيقة 89، ليحصد المصريون على أول 3 نقاط في مشوارهم بالمجموعة عن جدارة ويتربعون على القمة مبكرا.

وكانت مباريات المجموعة الأولى افتتحت أمس الأربعاء، حيث تعادل منتخب إثيوبيا بدون أهداف مع ضيفه منتخب سيراليون، فيما يلتقي منتخب بوركينا فاسو مع ضيفه منتخب غينيا بيساو غدا الجمعة بنفس الجولة.

ويلتقي منتخب مصر، الساعي للصعود لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 1930 و1990 و2018، مع مضيفه منتخب سيراليون، يوم الأحد القادم، في الجولة الثانية للمجموعة، في حين يلعب منتخب جيبوتي مع ضيفه منتخب غينيا بيساو، يوم الاثنين المقبل.

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