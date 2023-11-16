التعادل السلبي يخيم على مواجهة لبنان وفلسطين بتصفيات المونديال

المصدر: وكالات تصوير إبراهيم صادق

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خيم التعادل السلبي على مواجهة لبنان وفلسطين، في الجولة الأولى بالمجموعة التاسعة في الدور الثاني لتصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص السانحة إلى أهداف طوال 90 دقيقة من اللقاء، لينتهي بالتعادل السلبي، ويحصل كل فريق على نقطة في مستهل مشواره بالتصفيات.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، استهل المنتخب الأسترالي مشواره في المجموعة، بانتصار كاسح على ضيفه منتخب بنجلاديش 7 /صفر .

وتقمص جيمي ماكلارين دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) لمنتخب أستراليا في الدقائق 48 و70 و84.

وأضاف ميتشيل دوك الهدفين الثالث والرابع لأستراليا في الدقيقتين 37 و40 وتكفل هاري سوتار وبراندون بوريلو بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الرابعة و20.

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