كوريا الجنوبية تعبر سنغافورة بالخمسة في مستهل مشوارها بالدور الثاني لتصفيات المونديال

المصدر: وكالات

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استهل منتخب كوريا الجنوبية مشواره في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، باكتساح ضيفه منتخب سنغافورة 5/صفر اليوم الخميس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كوريا الجنوبية بهدف نظيف، حمل توقيع تشو كيو سيونج في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الكوري أربعة أهداف متتالية عن طريق هوانج هي تشان في الدقيقة 50 وهيونج مين سون في الدقيقة 63 وأوي جو هوانج في الدقيقة 67 من ضربة جزاء وكانج إن لي في الدقيقة 85.

وفي وقت لاحق اليوم يلتقي المنتخب التايلاندي مع ضيفه الصيني ضمن المجموعة ذاتها.

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