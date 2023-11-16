تصفيات كأس العالم 2026.. أستراليا تمطر شباك بنجلاديش بسباعية

المصدر: وكالات

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استهل منتخب أستراليا مشواره في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، بانتصار كاسح على ضيفه منتخب بنجلاديش 7 /صفر اليوم الخميس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة التاسعة.

وتقمص جيمي ماكلارين دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) لمنتخب أستراليا في الدقائق 48 و70 و84.

وأضاف ميتشيل دوك الهدفين الثالث والرابع لأستراليا في الدقيقتين 37 و40 وتكفل هاري سوتار وبراندون بوريلو بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الرابعة و20.

ويلتقي في المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها منتخب لبنان مع ضيفه الفلسطيني في وقت لاحق اليوم

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