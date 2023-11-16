متفوقاً على مبابي وصلاح.. ديمبلي يحقق رقماً أوروبياً مميزاً

المصدر: البيان

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يملك عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، سلاحاً كروياً يجعله أخطر لاعب في الدوريات الأوروبية هذا الموسم.

وبحسب مركز الدراسات "CIES"، يعتلي ديمبلي، قائمة أكثر لاعبي دوريات أوروبا صناعة للفرص والتمريرات الحاسمة.

ونشر المركز، إحصائية تشمل مقارنة بين العديد من اللاعبين بأوروبا، وتصدر ديمبلي القائمة بـ 2.45 تمريرة مفتاحية كل 90 دقيقة بخلاف 0.27 تمريرة حاسمة محتملة كل 90 دقيقة.

ويتواجد في المركز الثاني بهذه القائمة، ليروي ساني نجم بايرن ميونخ، ويليه نيكو ويليامز لاعب بيلباو ثالثاً، ثم مبابي نجم باريس سان جيرمان في المركز الرابع.

وفي المركز الخامس يتواجد موسى ديابي لاعب أستون فيلا، ثم سادساً محمد صلاح لاعب ليفربول، وسابعاً فرانك هونورات لاعب مونشنجلادباغ، ويليه في المركز الثامن ماكسيمليانو نونيز لاعب ناسونال البوليفي، وإيناكي ويليامز لاعب بيلباو في المركز التاسع، وعاشراً ماجنوس وولف لاعب مولده السويدي.

يذكر أن عثمان ديمبلي انتقل إلى باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري قادماً من برشلونة، وقدم 4 تمريرات حاسمة، لكنه لم يزور الشباك حتى الآن.

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