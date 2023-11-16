يعاني من الاكتئاب.. ريال مدريد يتحرك نحو إنقاذ لاعبه

المصدر: البيان

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يحاول ريال مدريد، تجهيز أحد لاعبيه المصابين، بدنياً ونفسياً، تمهيداً لمشاركته في مباريات الميرنغي خلال الموسم الحالي.

وبحسب شبكة "ريليفو"، فإن هناك حالة من القلق داخل جدران الريال حول اللاعب التركي أردا غولر عقب إصابته الثالثة التي تعرض لها هذا الموسم، مشيرة إلى أن مسؤولي الميرنغي لا يرغبون في الحديث عن موعد عودة غولر، لكنهم يركزون على ضرورة تمتع اللاعب بالصبر والعمل لخفض التوقعات والضغوطات التي تقع عليه بشأن ظهوره الأول.

وأوضحت الشبكة أن التسرع في اللعب لدى غولر أثر على تعافيه، لا سيما أن لديه توقعات غير عادية، وعاش الفترة الأخيرة بحماس كبير.

وذكرت الشبكة أن المدربين تأكدوا من أن غولر بحاجة لتحسين الجانب البدني، لذا عملوا معه بجدية في الصالة الرياضية، مشيرة إلى أن الريال يعمل على معالجة اللاعب نفسياً أيضاً، في محاولة لإخراجه من حالة الاكتئاب التي يعاني منها بسبب تكرر الإصابات.

وقالت الشبكة أن الجهاز الفني لريال مدريد يرى أن غولر مكتئب ومتألم وغير قادر على مساعدة زملائه، لذا تضاعفت الجهود مع اللاعب على المستوى النفسي لمعاونته في الحفاظ على هدوئه.

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