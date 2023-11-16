باريس يهدي مبابي إلى ريال مدريد «مجاناً».. وأزمة مكررة تنتظره مع الميرنغي

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة في علاقة باريس سان جيرمان، مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب الفريق الباريسي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، وفقاً لمصادر موثوقة داخل النادي الفرنسي، فإن إدارة باريس سان جيرمان تستبعد حالياً تقديم أي عرض لتجديد عقد مبابي، مشيرة إلى أن نية البي أس جي، أن يفي مبابي باتفاقه السابق ويقوم بتنشيط شرط التمديد لعام إضافي حتى 2025.

وأفادت الصحيفة، أن الباب سيكون مفتوحاً أمام ريال مدريد لضم مبابي مجانًا بنهاية الموسم الحالي، مشيرة إلى إنه لا توجد أي إغراءات من نادي العاصمة الفرنسية لإقناعه بالبقاء.

وعاني مبابي خلال السنوات الماضية نظراً لوجود نيمار معه في باريس، الذي كان يمتلك قيمة تسويقية واقتصادية أكبر، وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن مبابي سيواجه نفس الأزمة حال انتقال إلى صفوف ريال مدريد الذي يمتلك بين صفوفه البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الشباك الأول في الميرنغي.

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