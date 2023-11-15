ضربة قوية لمنتخب اليابان قبل مواجهتي ميانمار وسوريا في تصفيات المونديال

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن المنتخب الوطني تعرض لضربة قوية عشية تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال 2026، بعد استبعاد نجمه كاورو ميتوما بسبب الإصابة.

وسجل ميتوما (26 عاما) سبعة أهداف في 18 مباراة مع منتخب بلاده وبرز كواحد من أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع فريقه برايتون.

وسيفتقد المدرب الياباني هاجيمي مورياسو لجهود نجم برايتون حين تستضيف اليابان على أرضها ميانمار غدا الخميس ثم تليها سوريا الثلاثاء المقبل في جدة ضمن منافسات المجموعة الثانية من تصفيات مونديال 2026 التي تضم أيضا كوريا الشمالية.

وقال ميتوما في بيان للاتحاد الياباني "نظرا لأنها مباراة في تصفيات كأس العالم، انضممت إلى الفريق إيمانا بقدراتي على المساهمة".

وتابع "لكن لسوء الحظ، بما أنني لن أتمكن من اللعب بنسبة 100 بالمئة، فقد قررت السماح لزملائي باللعب نيابة عني، بقدر ما أشعر بالأسف للقيام بذلك".

وأضاف "في الوقت الحالي، سأعمل بجد للتعافي في أقرب وقت ممكن".

وكان ميتوما دخل بديلا في بداية الشوط الثاني في المباراة الأخيرة التي تعادل فيها برايتون على أرضه أمام شيفيلد يونايتد 1-1 ضمن منافسات المرحلة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

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