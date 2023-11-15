تأهل ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة للأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين

المصدر: وكالات

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تأهلت منتخبات ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة للأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم، تحت 17 سنة، المقامة حاليا في إندونيسيا والتي تستمر فعالياتها حتى الثاني من ديسمبر المقبل.

وتغلب منتخب فرنسا 1 / صفر على منتخب كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، التي شهدت أيضا فوز منتخب الولايات المتحدة 2 / 1 على منتخب بوركينا فاسو.

وتصدر المنتخب الفرنسي الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه المنتخب الأمريكي، المتساوي معه في نفس الرصيد، بينما بقي منتخبا كوريا الجنوبية وبوركينا فاسو بلا رصيد من النقاط، لتنحصر آمالهما في الصعود للدور المقبل على التواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالبطولة.

وتقمص ماتيس أموجو دور البطولة في مباراة فرنسا وكوريا الجنوبية، عقب تسجيله هدف منتخب (الديوك) الوحيد في الدقيقة الثانية.

وفي اللقاء الآخر، افتتح كايرول فيجيروا التسجيل للولايات المتحدة في الدقيقة 45، قبل أن يضيف زميله نيمفاسا بيرشيماس الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما تكفل جاك ديارا بإحراز هدف بوركينا فاسو الوحيد في الدقيقة 89.

وفي المجموعة السادسة، حقق منتخب ألمانيا فوزه الثاني على التوالي، عقب تغلبه 3 / 1 على منتخب نيوزيلندا بالجولة الثانية للمجموعة، التي أسفرت أيضا عن تعادل منتخب فنزويلا 2 / 2 مع منتخب المكسيك.

وانفرد المنتخب الألماني بالصدارة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق نقطتين على منتخب فنزويلا، صاحب المركز الثاني، فيما احتل المنتخب المكسيكي المركز الثالث بنقطة وحيدة، وقبع منتحب نيوزيلندا في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وبادر باري برونر بالتسجيل لمنتخب ألمانيا في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع للشوط الأول، بينما أضاف ماكس مورستيد وبلال يالسينكايا الهدفين الثاني والثالث لـ(الماكينات) في الدقيقتين 60 و81 على الترتيب.

وأحرز آدم واتسون هدف المنتخب النيوزيلندي الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، تقدم منتخب فنزويلا بهدف مبكر حمل توقيع أليخاندرو شيشيرو في الدقيقة السادسة، قبل أن يلعب الفريق بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جيوفاني سيكيرا في الدقيقة 40.

واستغل منتخب المكسيك النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز هدفين بواسطة ستيفانو كاريو ولويس أورتيز في الدقيقتين 62 و67 على الترتيب، غير أن المنتخب الفنزويلي أدرك التعادل من خلال نيكولا بروفيتا في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، ليحصل كل منتخب على نقطة وحيدة.

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