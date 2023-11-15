طاقم تحكيم إماراتي يدير لقاء العراق وإندونيسيا أمام 65 ألف مشجع

المصدر: متابعة: علي شدهان

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يتسلح منتخب العراق الأول لكرة القدم، بهدير أصوات ما يزيد على 65 ألف مشجع بمدرجات ملعب البصرة الدولي في مباراته المرتقبة أمام ضيفه الإندونيسي مساء غد الخميس، في انطلاقة مشوارهما في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأسي العالم 2026، وآسيا 2027، وذلك في ضوء الإعلان عن نفاد كافة التذاكر المخصصة للجماهير قبل يومين من موعد المباراة.

ويقود مباراة منتخب العراق وضيفه الإندونيسي، طاقم تحكيم إماراتي اختارته لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، مؤلف من أحمد عيسى درويش، حكم ساحة، وأحمد الراشدي وياسر سبيل مساعدين.

ويعول منتخب العراق كثيراً على دعم جماهيره الواسعة لتحقيق حلمه بالوصول للمرة الثانية إلى نهائيات كأس العالم بعد المرة الأولى في مونديال المكسيك 1986، في ظل سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بإقامة مبارياته على ملاعبه بعد أكثر من 4 عقود من حظر إقامة المباريات على الملاعب العراقية.

وأشار الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، إلى وجود صفات متشابهة لدى كلا المنتخبين، أبرزها امتلاكهما لاعبين محترفين في أوروبا، منوهاً إلى أن أداء المنتخب الإندونيسي شهد تصاعداً في الآونة الأخيرة مكنته من تحقيق نتائج جيدة، مشيراً إلى أنه وضع في الحسبان تعرض عدد من لاعبيه إلى الإصابات أو الغيابات الطارئة، مبيناً أن منتخب العراق جاهز لخوض المباراة.

ورفض كاساس تقديم أي وعد قائلاً: لا أعد أحداً بشيء، الأمر لا يتوقف عليّ كمدرب، هناك عوامل أخرى تساعدنا جميعاً حتى نكون مؤثرين في تحقيق النتائج الإيجابية، ما أستطيع الوعد فيه هو العمل الجاد، ومَن يشاهد عملنا يرى أننا نعمل كفريق فني حتى منتصف الليل من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافنا، وأن تكون النتائج إيجابية.

ومن جانبه، قال الكوري الجنوبي، شين تاي يونغ، مدرب المنتخب الإندونيسي: المباراة مهمة، والمنتخب العراقي قوي، وصاحب تجربة، ولذلك ستكون مباراتنا معه صعبة، طلبت من اللاعبين أن يستمتعوا في المباراة رغم كل شيء، سنحاول تقديم كل ما لدينا، ونحن في أتم الجاهزية لتقديم مباراة ممتعة.

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