تشمل طبقاتها لب خشب وقصب السكر.. الكشف عن كرة «يورو 2024»

المصدر: البيان

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، في الملعب الأولمبي بمدينة برلين، عن الكرة الرسمية لبطولة الأمم الأوروبية التي ستقام في ألمانيا 2024.

وتعرف الكرة باسم "Fussballiebe - حب كرة القدم"، تتضمن لأول مرة في هذه المسابقة، التقنية التي تساعد حكام الفيديو "VAR"، كما أنها مصنوعة من مواد بيولوجية أكثر استدامة.

وأوضح "يويفا" أن كرة "Fussballiebe" التي أنتجتها شركة أديداس، تحتوي على تقنية "Connected Ball" لتسهيل رؤية كل عنصر من عناصر الحركة، والمساهمة في اتخاذ القرارات الصحيحة من قبل تقنية الـ "VAR"، وأضاف أنها مصممة من أجل الدقة والاتساق ودعم اللعب السريع والدقيق.

وأشار "يويفا" إلى أنه بجانب استخدام البوليستر المعاد تصنيعه والحبر المائي، فإن الكرة مصنوعة أيضاً من مواد بيولوجية أكثر استدامة من الكرات السابقة في هذه المسابقة، وتشمل كل طبقة من طبقاتها على مواد مثل ألياف الذرة وقصب السكر ولب الخشب والمطاط.

ويحتوي تصميم الكرة على الألوان الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية للاحتفاء بالحيوية التي تتمتع بها المنتخبات المشاركة، كما تتضمن صوراً لكل ملعب من ملاعب البطولة بجانب اسم كل مدينة مضيفة.

ويفتح عرض تقديم الكرة الجديدة للبطولة سلسلة من النشاطات التي ستتم خلال 5 أيام في الملعب الأولمبي المتعلقة ببطولة يورو 2024، وفي التسع مدن المضيفة الأخرى، التي ستتسلم 900 كرة إضافية للتبرع بها إلى المدارس وأندية كرة القدم ومبادرات أخرى.

وستقام بطولة "يورو 2024" التي ستجرى قرعتها في 2 ديسمبر المقبل، في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو 2024، في 10 مدن ألمانية، هي برلين وكولن ودورتموند ودوسلدورف وفرانكفورت وجيلسنكيرشن وهامبورغ ولايبزيغ وميونخ وشتوتغارت.

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