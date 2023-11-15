قرار اللاعب يحسم الأمر.. صفقة جديدة تشعل المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة

المصدر: البيان

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أشعل مهاجم أتلتيك بيلباو، نيكو ويليامز، الأجواء بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة قبل فترة قليلة من فترة الانتقالات الشتوية، حيث ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر، في يناير المقبل.

قال ويليامز (21 عامًا)، في تصريحات لشبكة "ريليفو" الإسبانية: "حقيقة أن الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة وأندية الدوري الإنجليزي تريدني، تعني أنني أقدم مستوى جيد".

وأضاف: "بالنسبة لي، القرار الذي أريده واضح، ووكلائي يعرفونه".

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى رغبة ويليامز في تجديد عقده مع ناديه، أو الانتقال لريال مدريد في صفقة انتقال حر.

ويتواجد ويليامز حالياً مع منتخب إسبانيا، استعدادًا لمواجهة قبرص، في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

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