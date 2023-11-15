ميلانو تطلب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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أكد تقرير صحفي إيطالي، أن مدينة ميلانو الإيطالية، طلبت استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، عام 2026 أو 2027.

وتعود آخر مرة استضافت فيها ميلانو نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى موسم 2016/2015، عندما تقابل ريال مدريد مع غريمه أتلتيكو مدريد، على ملعب سان سيرو، وفاز الميرينغي بركلات الترجيح.

وبحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، وافق مجلس بلدية ميلانو على التقدم بطلب الترشح إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في 2026 أو 2027.

وأضافت الصحيفة، أنه سيتم إرسال الملف الأولي خلال ساعات، في حين يجب إرسال الملف النهائي قبل 21 فبراير 2024.

وسيتم تحديد مستضيف المباراة النهائية في عامي 2026 و2027، يوم 6 مايو من العام المقبل 2024.

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