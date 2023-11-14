النيجيري فيكتور أوسيمهن هداف نابولي الايطالي يكشف عن رفضه عروضاً مغرية من السعودية

المصدر: أ ف ب

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كشف المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن هداف نابولي الايطالي بأنه رفض عروضاً مغرية للانضمام الى الدوري السعودي لكرة القدم الصيف الماضي، مشيراً الى أن قراره كان "جيداً لمسيرته".

وذكرت تقارير بان المهاجم البالغ 24 عاماً والذي يُقدّر ناديه نابولي قيمته بقرابة 200 مليون يورو، تلقى عرضاً من نادي الهلال السعودي، بعد ان سجّل 31 هدفاً في مختلف المسابقات الموسم الماضي وساهم باحراز فريقه لقب بطل الدوري الايطالي بعد صيام دام 33 عاماً.

وقال اوسيمهن في مقابلة مع مواطنه جون اوبي ميكل على موقع "أوبي وان بودكاست" "كلما كنت ارفض عرضاً، كانوا يقومون بزيادته. قلت في نفسي انه أمر مدهش، خيالي. لقد تكلّمت بالامر مع النادي".

واضاف "كان يتعيّن علي اتخاذ قرار حاسم لكني وضعت نفسي في يد الله".

وكشف "لم يستسلموا (في الحصول على خدماته) حتى اليوم الاخير من سوق الانتقالات. قلت قبل خوضي مباراتي الاولى في الموسم باني لا اريد العودة والتفكير بان هذا الامر سيغير حياتي".

وتابع "لكن تعيّن علي اتخاذ قرار جيد لمسيرتي رغم اننا نمارس كرة القدم من أجل المال".

وأحرت الاندية السعودية تعاقدات خيالية في آخر موسمين، فضمّت أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو، البرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيمة.

وانهى اوسيمهن الموسم الماضي كخامس افضل هداف على الصعيد الاوروبي، ما جلب اهتمام اندية انكليزية للحصول على خدماته مثل مانشستر يونايتد وتشلسي.

يعتبر اوسيمهن المهاجم العاجي ديدييه دروغبا كمثله الاعلى وقال في هذا الصدد "لا زلت اتعلم لدى مشاهدة ابرز لمحات دروغبا وافضل المهاجمين المدهشين".

وكشف "الموسم الماضي ارسل لي دروغبا رسالة عبر انستغرام، تأكدت من انه حسابه الرسمي، كانت الرسالة ملهمة ومشجعة بالنسبة الي".

واوضح "ان يقوم مثلك الاعلى بتوجيه رسالة اليك بعد مشاهدتك هو حافز مضاعف بالنسبة الي".



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