تصفيات "يورو 2024".. 12بطاقة مباشرة تنتظر الحسم في الجولتين الأخيرتين

المصدر: وام

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مع انتهاء 8 جولات على مدار الشهور الماضي، تتأهب التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024) لجولتي الحسم الأخيرتين، اللتين تقامان على مدار الأيام المقبلة لتحديد العديد من المقاعد في النهائيات.

وإلى جانب المنتخب الألماني، الذي يخوض النهائيات دون تصفيات، كونه ممثل البلد المضيف للبطولة، حسمت الجولات الـ 8 الأولى بالتصفيات 8 مقاعد في النهائيات، وكانت لمنتخبات النمسا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا واسكتلندا وتركيا.

وتحسم الجولتان الأخيرتان في التصفيات خلال الأيام المقبلة 12 بطاقة تأهل أخرى إلى النهائيات، فيما ستظل المقاعد الثلاثة الباقية معلقة حتى موعد إقامة الملحق الأوروبي في مارس المقبل بعد أكثر من 3 شهور على إجراء قرعة البطولة، والمقررة في هامبورج مطلع ديسمبر المقبل.

وأقيمت التصفيات بنظام دوري من دورين (ذهابا وإيابا) بين فرق كل مجموعة، علما بأن قرعة التصفيات وزعت المنتخبات الـ53 المشاركة على 10 مجموعات؛ بواقع 7 مجموعات ضمت كل منها 5 منتخبات و3 مجموعات ضمت كل منها 6 منتخبات.

وطبقا لنظام التصفيات، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، ليصل عدد المقاعد إلى 21 مقعدا منها الخاص بالمنتخب الألماني المضيف. وتحسم المقاعد الثلاثة الباقية عبر الملحق، المقرر في مارس 2024.

وبعد انتهاء 8 جولات من التصفيات، وصل عدد المقاعد المحسومة عبر التصفيات إلى 8 وتبقى الفرصة قائمة أمام العديد من المنتخبات لحسم 12 مقعدا خلال الجولتين الأخيرتين، المقررتين من 16 إلى 21 نوفمبر الجاري.

وطبقا لإحصائيات الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، خرج 17 منتخبا من سباق التأهل المباشر للنهائيات؛ حيث لا يمكنها احتلال أي من المركزين الأول والثاني في مجموعاتها بغض النظر عن نتائجها في الجولتين الأخيرتين بالتصفيات. وهذه المنتخبات هي النرويج وأيرلندا والسويد وقبرص وجبل طارق ومقدونيا الشمالية ومالطا ولاتفيا وأيرلندا الشمالية وسان مارينو وبيلاروسيا وأندورا وليشتنشتاين وأذربيجان وبلغاريا واستونيا وجزر فارو.

وضمنت 3 منتخبات فقط التأهل إلى الملحق المقرر في مارس، وهي البوسنة والهرسك وفنلندا وجورجيا، فيما تمتلك منتخبات أخرى حتى الآن فرصة المنافسة على التأهل المباشر أو الملحق الفاصل.

وبالنظر إلى المجموعات المختلفة، حسم الموقف تماما بالنسبة للتأهل المباشر، في المجموعتين الأولى (إسبانيا واسكتلندا) والسادسة (بلجيكا والنمسا)، وشهدت 4 مجموعات أخرى حسم إحدى البطاقتين، فيما لا تزال المنافسة دائرة على البطاقتين سويا في 4 مجموعات أخرى.

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