شراكة ناجحة في ليفربول بطلاها صلاح ونونيز

المصدر: البيان

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حقق المصري محمد صلاح والأوروغواياني داروين نونيز نجمي ليفربول، عدة أرقام قياسية، في ليلة فوز الريدز على ضيفه برينتفورد 0/3، الأحد الماضي، بالجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفين لصالح ليفربول في هذه المواجهة، جاء الأول في الدقيقة 39، بعد أن تلقى تمريرة من نونيز، قبل أن يسجل الثاني من صناعة تسيميكاس.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز الشباك خلال أول 6 مباريات بالموسم على ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي، مشيرة إلى أن جميع الأهداف السبعة التي صنعها نونيز في الدوري الإنجليزي أحرزها صلاح.

وأكدت شبكة "أوبتا"، أن نونيز بات ثالث لاعب تذهب جميع الأهداف السبعة الأولى التي صنعها لزميل واحد، في الدوري الإنجليزي.

وسبق نونيز في تحقيق هذا الرقم، الثنائي كيفن كامبل الذي سجل أول 10 أهداف صنعها عبر إيان رايت، وتروي ديني الذي اهتزت شباك المنافسين بأول 7 أهداف صنعها عن طريق أوديون إيجالو.

وفي نفس الوقت، أكدت شبكة "Squawka" أن صلاح انضم إلى لاعبين اثنين آخرين سجلا أهدافاً أو قدما تمريرات حاسمة، بملعب ليفربول في 15 مباراة أو أكثر على التوالي بالدوري الإنجليزي، هما آلان شيرر (18 مباراة، و15 مباراة في مناسبة أخرى)، وتييري هنري (17 مباراة).

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