خيانة الأمانة.. ديشامب يطعن في نزاهة جائزة الكرة الذهبية

المصدر: البيان

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واصل ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا الطعن في نزاهة المعايير الخاصة بتحديد هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية.

وصرح ديشامب عبر قناة "TF1": "في عام 2018، كان غريزمان يستحق الفوز بالكرة الذهبية، بسبب مسيرته وإنجازاته".

وأضاف: "بكل صدق وأمانة، أرى أن غريزمان لا ينال التقدير الذي يستحقه".

وكان نجم أتلتيكو مدريد، سجل 36 هدفاً في جميع المسابقات بعام 2018، وفاز بلقبي الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي إضافة إلى كأس العالم مع منتخب فرنسا.

وفي العام المذكور، حل أنطوان غريزمان ثالثاً خلف كل من لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، الفائز بالجائزة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف العام نفسه.

وكان ديديه ديشامب، هاجم بعض الصحفيين في خياراتهم بتصويت الكرة الذهبية للعام الجاري 2023، واتهمهم بخيانة الأمانة، لوضع كيليان مبابي خارج الثلاثة الأوائل في بعض أوراق التصويت.

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