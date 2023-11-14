بين أفضل 3 لاعبين في العالم.. وصلة مدح لصلاح من أحد ضحاياه

المصدر: البيان

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أشاد توماس فرانك مدرب برينتفورد، بقدرات النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، عقب خسارته أمام الريدز، الأحد الماضي، في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفين وقاد ليفربول للفوز على برينتفورد بثلاثية دون رد، وقال فرانك عقب المباراة في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: "يورغن كلوب مدرب ليفربول يشيد بصلاح كثيراً، لكنني في الواقع لا أعرف إذا كان قد حصل على ما يكفي من الثناء أم لا".

وأضاف: "أقولها دون تفكير، قد يكون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، ومن حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة فإنه يقدم مستوى رائعاً".

وتابع: "يجب أن يكون أحد أفضل اللاعبين بخط الهجوم في العالم، إنه ليس ضمن أفضل 10 فقط، لكنه ضمن أفضل 3، لذا عندما يلعب ضدك لاعب بهذه الجودة، تعلم أنك ستواجه مشكلة".

وحقق صلاح رقماً غير مسبوق في لقاء برينتفورد، إذ بات أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز الشباك خلال أول 6 مباريات بالموسم على ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي.

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