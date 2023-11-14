تصفيات كأس العالم 2026.. الصديقان ميسي وسواريز وجهاً لوجه

المصدر: وكالات

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استدعي لويس سواريز إلى تشكيلة أوروغواي للمرة الأولى تحت قيادة المدرب مارسيلو بييلسا، ما سيمنحه فرصة مواجهة صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2026.

ونتيجة تألقه مع فريقه الحالي غريميو بورتو أليغري البرازيلي الذي سجل معه 14 هدفاً في الدوري هذا الموسم و26 في جميع المسابقات، تم استدعائه إلى المنتخب الأوروغوياني لأول مرة منذ كأس العالم بقطر نهاية العام المنصرم 2022، ليحصل ابن الـ 36 عامًا على فرصة تعزيز رقمه القياسي من حيث عدد الأهداف الدولية مع منتخب بلاده (68 هدفاً).

ويحل المنتخب الأوروغوياني الذي استعان بالمدرب الأرجنتيني يييلسا في مايو الماضي، ضيفاً على منتخب الأرجنتين بطل العالم الخميس المقبل في بوينس أيرس، بمواجهة منتظرة بين سواريز وزميله السابق في برشلونة وصديقه ميسي (36 عامًا أيضاً)، قبل استضافة بوليفيا الأسبوع المقبل في مونتيفيديو.

وتقدم أوروغواي تصفيات جيدة بقيادة يييلسا، إذ تحتل وصافة مجموعة أمريكا الجنوبية بـ 7 نقاط من 4 مباريات، بفارق 5 عن الأرجنتين المتصدرة بالعلامة الكاملة والأهداف، أمام البرازيل وفنزويلا.

وخلافاً لسواريز، لن يكون شريكه في خط الهجوم المخضرم الآخر إدينسون كافاني (36 عامًا) (ثاني أفضل هدافي منتخب أوروغواي 58 هدفاً) ضمن التشكيلة، بعد تعرضه للإصابة في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم مع فريقه بوكا جونيورز الأرجنتيني.

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