كرة القدم دفعته لتوقيع وثيقة الموت.. الكشف عن سبب وفاة لاعب منتخب غانا

المصدر: البيان

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شهدت ملاعب الدوري الألباني مشهداً صادماً، السبت الماضي، بعدما سقط رافائيل دوامينا لاعب منتخب غانا، على أرض الملعب متوفياً، خلال مشاركته في مباراة إجناتيا وبارتيزاني.

وعانى دوامينا خلال الفترة الماضية من عدة مشاكل في القلب، وحصل على نصائح من الأطباء بضرورة الابتعاد عن كرة القدم، خاصة بعدما تم تركيب جهاز له خاص بإزالة الرجفان الأوتوماتيكي، إلا إنه لم يستجب لتلك النصائح.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن دوامينا وقع على وثيقة تعفي الأطباء في مستشفى زيوريخ من أي خطر حتى الموت، بسبب رغبته في مواصلة مشواره مع كرة القدم، على الرغم من التحذيرات.

وأضافت الصحيفة أن دوامينا قام منذ عام تقريبًا بإزالة الجهاز الذي تم زرعه في القلب عام 2020، واتخذ هذا القرار متجاهلاً نصائح أصدقائه وعائلته وأيضًا وكيل أعماله فيليب ديغين.

وفي حديث سابق، أكد اللاعب الغاني أن المعتقدات الدينية العميقة له، جعلته لا يلتفت إلى مناشدات الأطباء والمقربين منه، حيث قال: "يخبرني الرب متى يحين وقت التوقف".

وأكد المقربين من دوامينا، أنه لم يرغب أبداً في التوقف عن كرة القدم، حيث كان لديه دائرة عائلية كبيرة جداً تحت مسؤوليته.

وكان دوامينا قريباً من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وتحقيق حلمه، بالانضمام إلى برايتون عام 2017، ولكن الفحوصات الطبية أكدت وجود أزمات في القلب، لذلك لم تتم الصفقة.

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