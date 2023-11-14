بتصريح رسمي.. مبابي يستقر على موعد حسم وجهته المقبلة

المصدر: البيان

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علقت فايزة العماري والدة النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، على الأنباء المتداولة حول مصير نجلها.

وكانت تقارير صحفية، قالت إن هناك أكثر من ناد في الدوري الإنجليزي يهتم بضم مبابي، بخلاف ريال مدريد، بينما زعمت تقارير أخرى أن اللاعب حدد موعداً للاجتماع مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، لمناقشة تجديد عقده.

ووفقاً لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، تحدثت فايزة العماري مع صحفيين فرنسيين، مؤكدة أن مبابي لن يحسم مصيره حتى حلول اللحظات الأخيرة من الموسم الحالي.

وقالت فايزة العماري: "سنواجه دائماً أنباء من جميع الأنواع، بعضها يتحدث عن تجديد العقد، والآخر يتحدث عن الرحيل، في الوقت الحالي لا نفكر في أي شيء".

وتعني كلمات فايزة العماري أن مبابي لن يوقع مع أي ناد، في يناير المقبل، مشيرة إلى أن نجلها لن يحسم مصيره إلا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

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