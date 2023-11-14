كلما رفضت زادت الأموال.. أوسيمين: عرض الهلال كان جنونياً

المصدر: وكالات

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اعترف فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، أنه فضل البقاء في إيطاليا، رغم تلقيه عرضاً جنونياً من الهلال السعودي، إلا أن اللاعب النيجيري رفض فكرة مغادرة نادي الجنوب الإيطالي.

وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أن النادي السعودي تقدم بعرض مدته 3 سنوات بقيمة 45 مليون يورو في الموسم الواحد يحصل عليها اللاعب النيجيري، أو عقد مدته 5 سنوات بقيمة 50 مليون يورو.

وتقدم الهلال بالفعل إلى نابولي بعرضين لضم أوسيمين بقيمة 120 و140 مليون يورو، لكن الفريق الإيطالي رفض الأمر، وطلب 200 مليون يورو.

وكشف أوسيمين عن كواليس رفضه الانضمام لصفوف الهلال، مع (The Obi One Podcast)، قائلاً: "عرض الهلال السعودي كان جنونياً، كلما قلت لا، رفعوا عرضهم المالي، لم يستسلموا أبداً".

وأضاف أوسيمين: "لقد كان الأمر حرفياً لا يصدق، كان سيغير حياتي".

وتابع أوسيمين: "لأكون صادقاً، لم أفكر أبداً في الرحيل عن نابولي خلال الصيف الماضي، وخاصة مع رغبة نابولي في الحفاظ على خدماتي، لكن عندما جاء عرض الهلال كان كبيراً حقاً، وكان من الصعب رفضه، في النهاية تحدثت مع الرئيس وقررت البقاء".

ويملك أوسيمين، الذي انضم إلى نابولي صيف عام 2020، قادماً من ليل الفرنسي مقابل 75 مليون يورو، عقد مع فريقه ينتهي بعد عامين في 30 يونيو 2025.

وسجل أوسيمين 6 أهداف وصنع هدفاً مع نابولي خلال الموسم الحالي، في كل البطولات، كما لعب أوسيمين بقميص نابولي 111 مباراة، أحرز خلالها 65 هدفاً وصنع 15 هدفاً.

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