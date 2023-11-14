سنكمل القصة.. نيمار يؤكد استمرار مع الهلال السعودي

المصدر: البيان

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رد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، على ما تردد من أنباء حول اقتراب فسخ عقده مع ناديه، بعد تعرضه لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان نيمار أصيب خلال هزيمة البرازيل أمام أوروغواي بهدفين دون رد أكتوبر الماضي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، وتم الكشف عن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي، وخضع بعدها لعملية جراحية، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر.

وفي هذا السياق، أكد نيمار بطريقة غير مباشرة، استمراره مع الهلال، وعدم فسخ عقده مثلما تردد في الأيام الماضية، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مخاطباً الهلال: "غمرتني بمشاعرك الصادقة.. أراكم قريباً لنكمل القصة".

وجاءت رسالة نيمار رداً على تغريدة الحساب الرسمي لنادي الهلال، التي تضمنت صوراً من تقديم اللاعب البرازيلي، بعد التعاقد الرسمي معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من باريس سان جيرمان، مع جملة "سيعود أقوى ليكمل القصة".

يذكر أن عقد نيمار مع الهلال يمتد حتى صيف عام 2025.

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