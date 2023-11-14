ضربة لمانشستر يونايتد ومنتخب الدنمارك بإصابة هويلوند وإريكسن

المصدر: أ ف ب

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تعرض مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب الدنماركي لضربة بإصابة راسموس هويلوند وكريستيان إريكسن اللذين انسحبا من تشكيلة بلادهما للمباراتين الأخيرتين في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد سلوفينيا وإيرلندا الشمالية.

ويحوم الشك حول تمكن هويلوند من المشاركة مع يونايتد في مباراته ضد مضيفه غلطة سراي التركي في 29 نوفمبر في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد تعرضه لشد عضلي في نهاية المباراة التي فاز بها فريقه على لوتون السبت 1-0 في الدوري الممتاز.

وفي نفس المباراة، أصيب إريكسن بسبب مشكلة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر، ما سيحرم بلاده من جهوده وهويلوند في سعيها للحصول على نقطتين من مباراتيها الأخيرتين في التصفيات من أجل حسم بطاقتها الى نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

وقال يونايتد في بيان الاثنين "يعاني كريستيان من إصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر تقريباً، بينما يعاني المهاجم راسموس من شد عضلي ونأمل عودته قبل نهاية نوفمبر".

ورأى المدرب الهولندي ليونايتد إريك تن هاغ أن قائمة الإصابات في الفريق أدت الى النتائج المتأرجحة التي يحققها "الشياطين الحمر" في بداية هذا الموسم.

وغاب المدافعان الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس ولوك شو عن معظم فترات الموسم، بينما يتبعد لاعب الوسط المؤثر البرازيلي كازيميرو بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق سبع نقاط عن جاره مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، لكنه في وضع أكثر خطورة على صعيد دوري أبطال أوروبا بعد تلقيه ثلاث هزائم في أربع مباريات خاضها في المجموعة الأولى.

وسيودع رجال تن هاغ المسابقة في حال خسارتهم أمام غلطة سراي، في حين أن التعادل سيتركهم مضطرين للفوز على بايرن ميونيخ الألماني في مباراتهم الأخيرة كي يكون لديهم أي فرصة بالتأهل الى ثمن النهائي.



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