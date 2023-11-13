الأمير وليام وأليكس فيرغسون على رأس المشاركين في جنازة أسطورة مانشستر يونايتد

المصدر: أ ب

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تصدر الامير وليام قائمة الشخصيات التي حضرت جنازة أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بوبي تشارلتون اليوم الاثنين.حضر ولي عهد إنجلترا القداس في كاتدرائية مانشستر بصفته رئيسا لاتحاد كرة القدم.

توفي تشارلتون، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره أعظم لاعب كرة قدم إنجليزي في التاريخ، الشهر الماضي، عن عمر يناهز 86 عاما.

وشارك نحو 1000 ضيف، بمن فيهم زملاؤه السابقون في الفريق وشخصيات رياضية بارزة، في تشييع تشارلتون، بينما ألقى عليه المشجعون النظرة الأخيرة عندما مرت العربة التي تحمل نعشه بملعب أولد ترافورد.

كما شارك في تشييع تشارلتون، أليكس فيرغسون مدرب يونايتد السابق، النادي الذي لعب له تشارلتون في الفترة من 1956 إلى 1973، حيث شارك في 758 مباراة.

وحضر أيضا رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين ومدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت.

بدأ موكب الجنازة في ملعب أولد ترافورد، حيث مر عبر حرس الشرف المكون من فرق أكاديمية يونايتد.

ونجا تشارلتون من حادث تحطم طائرة في عام 1958 في ميونيخ تسبب في وفاة 8 من لاعبي الفريق. ثم ساعد بلاده على الفوز بكأس العالم 1966 ورفع كأس أوروبا مع يونايتد بعد ذلك بعامين.

وسجل 249 هدفا لناديه وفاز بثلاثة ألقاب للدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس أوروبا.

وحمل تشارلتون الرقم القياسي كأفضل هدافي إنجلترا برصيد 49 هدفا حتى تجاوزه واين روني عام 2015، والذي كسره هاري كين بـ61 هدفا لبلاده.

مكانة تشارلتون المميزة تعني أنه كان يحظى باحترام المشجعين في جميع أنحاء العالم باعتباره سفيرا للعبة.

وشارك في تشييع تشارلتون أيضا، لاعبو فريق مانشستر يونايتد هاري ماغواير ولوك شو وجوني إيفانز وتوم هيتون.

كما شارك لاعبو يونايتد السابقون رايان غيغز وروني وبول سكولز وأولي غونار سولسكاير وروي كين.

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