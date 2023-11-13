لم يحسم موقفه النهائي لتعزيز صفوف «محاربي الصحراء»..ياسين عدلي: سأكون فخوراً بتمثيل فرنسا أو الجزائر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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رفض اللاعب الفرنسي ياسين عدلي ذو الأصول الجزائرية الكشف عن موقفه النهائي بخصوص تمثيل منتخب الجزائر في الفترة المقبلة، بعدما لعب لمنتخبات فرنسا للناشئين ومنتخب الشباب تحت 20 عاماً.

وقال ياسين عدلي خلال حضوره تدشين مقر نادي أي سي ميلان في دبي، «كازا ميلان دبي» في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» في مركز دبي المالي العالمي، اليوم: لدي فرصة كبيرة للعب لأحد المنتخبين، أحاول العمل أكثر للحصول على فرصة للعب باستمرار مع ميلان وتحقيق أهدافي، لا أشعر بالضغط من هذه الناحية حاليا، سأكون فخوراً باللعب لأحد المنتخبين والدفاع عن رايته.

وكانت وسائل إعلام ذكرت في الأشهر القليلة الماضية أن ياسين عدلي تلقى دعوة رسمية لتعزيز صفوف «محاربي الصحراء»، وأنه أبدى رغبة في تمثيل المنتخب الجزائري، لكنه غاب عن التشكيلة التي أعلنها جمال بلماضي قبل مواجهة الرأس الأخضر ومصر ودياً الشهر الماضي، وقال بلماضي حينها، إن اللاعب لم يغير جنسيته الرياضية بعد.

وقال بلماضي -قبل مواجهة مصر الودية التي حسمها التعادل بهدف لمثله على إستاد هزاع ن زايد في العين- إنه "بالنسبة لياسين عدلي ليس هناك مؤشرات تدل على قدومه لتمثيل المنتخب، وكانت هناك محادثات في السابق، وإذا كان يريد اللعب لمنتخب الجزائر فعليه أن يبادر هو؛ لأننا تحدثنا سابقاً.

وبخصوص التحديات التي يواجهها للتواجد في التشكيلة الأساسية لفريقه الحالي، أوضح عدلي أن اللعب لنادي أي سي ميلان مختلف تماماً عن تجربته السابقة مع بوردو الفرنسي، وقال: أعلم أن اللعب في ميلان مختلف وأنه يتوجب علي العمل ثم العمل حتى أنجح في انتزاع مكان داخل الملعب، والتأقلم مع كل المراكز التي يكلفني بها المدرب.

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