موعد انضمام إندريك إلى ريال مدريد

المصدر: البيان

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يقترب موعد انتقال البرازيلي الشاب إندريك فليبي لاعب بالميراس البرازيلي إلى صفوف ريال مدريد، بعدما شارف اللاعب على بلوغ سن الرشد.

وكان ريال مدريد تعاقد مع إندريك قبل عام كامل، تحديداً في ديسمبر 2022، وكان يبلغ من العمر حينها 16 عامًا وبضعة أشهر، وواصل بقائه مع بالميراس حتى يبلغ سن الرشد، ويحق له خوض تجربة الاحتراف.

وأصبح إندريك على مشارف الانتقال إلى صفوف ريال مدريد إذ أصبح من الممكن تواجده مع الميرنغي، بداية من يوم 21 يوليو 2024، حيث سيكون أكمل عامه الـ 18.

وتشير تقارير صحفية، إلى أن إندريك إذا ما قرر المنتخب البرازيلي استدعائه لبطولة كوبا أمريكا في هذه الحالة، سيتأخر مجددًا موعد انضمامه لقائمة ريال مدريد، حتى نهاية منافسات البطولة.

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