بعد رودريغو وفينيسيوس.. ريال مدريد يحافظ على البرازيلي الثالث

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يقترب ريال مدريد من إعلان تجديد تعاقد المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، والأقرب أن يكون مساء غداً الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

ويقترب ريال مدريد من الحفاظ على البرازيلي الثالث، بعد ضمان استمرار ثنائي الهجوم البرازيلي رودريغو الذي جدد عقده حتى 2028، ومواطنه فينيسيوس جونيور الذي سيتواجد مع الميرنغي حتى 2027.

ومنذ التعاقد مع بيلينغهام صاحب الـ 20 عامًا حتى عام 2029، واستقدام أردا غولر حتى 2029 أيضاً، بدأ ريال مدريد في الحفاظ على عناصره الشابة، حيث جدد عقد فالفيردي وكامافينغا حتى 2029 أيضاً، وتشواميني حتى 2028، ليحصن الريال مستقبله في جميع الخطوط.

الجدير بالذكر أن إيدير ميليتاو يواصل عمليات الاستشفاء والتعافي من الإصابة على مستوى الرباط الصليبي التي لحقت به مطلع الموسم الجاري، ليفتقد الميرنغي خدماته لكنه يعمل بقوة من أجل العودة قبل نهاية الموسم الجاري.

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