بعد أشهر من اعتزاله.. فابريغاس مدرباً لنادي كومو الإيطالي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي كومو من الدرجة الثانية الإيطالية لكرة القدم الاثنين تعيين لاعب الوسط الدولي الاسباني السابق سيسك فابريغاس مدربا مؤقتا لفريقه.

وأقال كوموي، صاحب المركز السادس في الدرجة الثانية، مدربه منذ سبتمبر 2002 مورينو لونغو بعد يومين من الفوز على أسكولي 1-0.

وأوضح النادي اللومباردي الذي يرأسه الدولي الإنجليزي السابق دينيس وايز، في بيان صحافي: "بعد أشهر عدة من التفكير الاستراتيجي، قرر مجلس الإدارة أن تغيير الديناميكية هو أفضل شيء للنادي".

وأضاف كومو الذي يتأخر بفارق ثماني نقاط عن بارما المتصدر، أن فابريغاس الذي يتولى مسؤولية تدريب الفريق الرديف منذ أغسطس الماضي، تم تعيينه بشكل مؤقت "في انتظار تعيين مدرب في المستقبل القريب".

ودافع فابريغاس (36 عاما) عن ألوان أرسنال الانكليزي (2004-2011) وبرشلونة الاسباني (2011-2014) وتشلسي (2014-2019) وموناكو الفرنسي (2019-2022) خلال مسيرته الكروية، قبل أن ينهيها مع كومو الموسم الماضي.

وخاض فابريغاس 110 مباريات دولية ما لا روخا، وفاز معه بكأس أوروبا مرتين (2008، 2012) وكأس العالم (2010).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز