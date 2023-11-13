انتشل ليفربول من عثرته.. نجم مانشستر يونايتد يمتدح صلاح

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، إشادة خاصة من جانب لاعب مانشستر يونايتد وتوتنهام السابق غاريث كروكس، الذي اختار الفرعون ضمن التشكيل المثالي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الخاص بالجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال كروكس، في تصريحات لـ “بي بي سي": "لدينا هدفان آخران لصلاح، هذه المرة ضد برينتفورد، إنه لم يخرج ليفربول من عثرته الأخيرة فحسب، بل وضعهم أيضًا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "لقد استقبل صلاح هدفه الأول ببراعة، وأرسل الكرة بشكل جميل مستخدماً قدمه اليسرى، إنها لمسة نموذجية من مو".

واختتم: "ما يقدمه ليفربول يجهزنا لمواجهة كلاسيكية مع مانشستر سيتي بعد فترة التوقف الدولي، وبوجود صلاح في هذا المستوى فإن كل شيء ممكن للريدز".

وسجل صلاح ثنائية لليفربول في الفوز (3-0) أمام ضيفه برينتفورد، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز الشباك خلال أول 6 مباريات بالموسم، على ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز