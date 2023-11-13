لم يفعلها أي مدرب مع نجم باريس المدلل.. سببان وراء توبيخ إنريكي لمبابي

المصدر: البيان

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لم يكن توبيخ لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، تجاه كيليان مبابي نجم الفريق الفرنسي، معتاداً، خاصة أنه لم يجرؤ أي مدرب سابق للفريق الباريسي على انتقاد مبابي، بشكل علني، كونه نجم الشباك الأول في فرنسا واللاعب المدلل من قبل الجماهير.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، سبب توبيخ إنريكي لمبابي، رغم تسجيله ثلاثية الفوز على ريمس، مساء السبت الماضي، في الجولة 12 من الدوري الفرنسي، حيث أوضحت أن المدرب الإسباني، يريد أن يلتزم مبابي بالمشاركة في المهام الدفاعية أكثر من ذلك، عندما يفقد الفريق الكرة وهو أسلوب يصر عليه منذ توليه مسؤولية الفريق.

وأكدت الصحيفة أيضاً أن رسالة لويس إنريكي، كانت حاضرة في ذهنه منذ فترة، وأراد أن يعبر عنها في التوقيت المناسب، وأشارت إلى أن مبابي، تقبل انتقادات مدربه، واعتبرها بناءة وإيجابية، وفي نفس الوقت يقدر صراحة لويس إنريكي، واهتمامه البالغ بتطوير كل اللاعبين.

وواصلت "لو باريزيان" بأن إنريكي يعلم تمامًا أن مبابي لا يحب المهام الدفاعية، لكن المدرب الإسباني فعل ذلك لسببين الأول هو رغبته في غرس الالتزام داخل نفوس كل اللاعبين، وتوصيل رسالة تؤكد تمسكه بالصرامة التكتيكية، ليتحقق التوازن داخل الملعب.

يذكر أن مبابي سجل 15 هدفاً مع باريس في 15 مباراة، هذا الموسم.

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