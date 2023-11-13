ليفربول يكلف مستكشفيه بمهمة في إنجلترا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أرسل نادي ليفربول، مستكشفين إلى نادي ليدز يونايتد من أجل مراقبة موهبة الفريق الإنجليزي، ومنتخب إنجلترا تحت 17 عامًا، أرتشي غراي.

وأكد الصحفي الإيطالي المختص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، أن ليفربول أرسل كشافة لمتابعة أرتشي، من أجل اختبار إمكانياته التعاقد معه، مشيراً إلى إنه لا يوجد بعد أي عرض رسمي من الريدز حتى الآن.

وتبلغ قيمة أرتشي غراي التسويقية بين 40 إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

ولفت اللاعب نظر العديد من الأندية الإنجليزية وليس ليفربول فقط، لكن يظل الريدز أكثر المهتمين بضم اللاعب الشاب.

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