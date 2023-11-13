تصرف غير جيد يدفع ريال مدريد وفينيسيوس لمواساة طفلة

المصدر: البيان

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قدم ريال مدريد لفتة طيبة تجاه إحدى مشجعات الميرنغي عقب مباراة فالنسيا، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الـ 13 من الليغا.

ووفقاً لشبكة "ريليفو" الإسبانية، رفعت طفلة لافتة تطلب خلالها قميص فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، ولاحظ اللاعب ووعدها عبر إشارة بأنه سينفذ طلبها لاحقًا.

وأشارت إلى أن بين شوطي المباراة خلع فينيسيوس قميصه وألقاه تجاه الطفلة في المدرجات، حيث التقطه مسؤول الأمن وحاول إيصاله لها، قبل أن يسرع مشجع آخر ويخطفه.

وأوضحت الشبكة أن الطفلة دخلت في حالة من البكاء، كما انزعج باقي المشجعين من تصرف الشخص الذي بادر بخطف القميص من الطفلة.

وكشف والد الطفلة أن هذه القصة وصلت إلى ريال مدريد، الذي تواصل معه وحصل على اسمه وعنوانه لإرسال قميص آخر، كما علم فينيسيوس جونيور بما حدث مع الطفلة وطلب أيضاً المشاركة بإرسال قميص آخر لها.

يذكر أن ريال مدريد حقق انتصارا عريضا 5-1 خلال مواجهة فالنسيا، ضمن منافسات الجولة 13 من الليغا.

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