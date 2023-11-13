بعد سلوك سيئ تجاه يامال.. مصور صحفي ينقذ ليفاندوفسكي من غضب الجماهير

المصدر: البيان

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قدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، لفتة سيئة مع زميله الشاب لامين يامال، خلال الفوز على ديبورتيفو ألافيس (2-1) أمس الأحد، ضمن لقاءات الجولة 13 لليغا.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي رغم حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما سجل هدفي فريقه، إلا أنه ترك صورة سيئة، ولولا انتهائها سريعاً لأثارت غضب الجماهير الكتالونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن يامال (16 عاما) انطلق على الجهة اليمنى، بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، قبل أن يعدل قراره ويتوغل في العمق ويسدد على المرمى، لكن حارس ألافيس تصدى لكرته.

وكان رد فعل ليفاندوفسكي غاضبا على هذه الكرة، لأن يامال لم يسددها على القائم البعيد، وبعدها اقترب لامين من المهاجم البولندي ومد له يده، لكن الأخير رفض الرد على تحيته، في مشهد مثير للجدل.

وحرص ليفاندوفسكي، بعدها على تصفية الأجواء مع لامين يامال، حيث قالت "إل موندو ديبورتيفو" أنه بعد دقيقتين من هذه الواقعة، ظل المصور الخاص بالصحيفة يتابع العلاقة بين ليفاندوفسكي ولامين يامال في الدقائق التالية والتقط صوراً مختلفة.

وكشفت الصور أنه عقب رفض المصافحة، وتحديداً في الدقيقة 78 عندما سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني من ركلة جزاء، فإنه دعا يامال للتحدث معه، وأوضحت أن ليفاندوفسكي ويامال سارا معاً نحو وسط الملعب لاستئناف اللعب، وظلا يتحاوران بلغة مريحة وودية، دون توتر أو مشاحنات لتصفية الأجواء عقب اللقطات الجدلية.

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