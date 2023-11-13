بعد اعتراف غوارديولا.. حالة من التردد تصيب بيريز

المصدر: البيان

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يعيش فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حالة من التردد بشأن المهاجم الذي سيتعاقد معه في الصيف المقبل.

وارتبط ريال مدريد بالحصول على خدمات الثنائي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وآرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، في الموسم الجديد.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن بيريز متردد في دفع الشرط الجزائي الخاص بهالاند في الصيف المقبل، بسبب التكلفة المالية المرتفعة التي ستتحملها خزائن سانتياغو برنابيو.

وذكرت تقارير بأن الشرط الجزائي في عقد هالاند مع مانشستر سيتي يبلغ 200 مليون يورو، ويصبح صالحاً في صيف 2024.

وأشارت إلى أن بيريز يميل لإبرام صفقة هالاند، إذا كان لدى مانشستر سيتي استعداد للتفاوض على سعر أقل، أو أن المهاجم النرويجي سيضغط للرحيل عن السيتي.

وأضافت أن ريال مدريد سيحاول التفاوض مع ممثلي هالاند، لا سيما أن بعض أعضاء مجلس إدارة الميرنغي يضغطون على بيريز للتوقيع مع هالاند، بدلاً من مبابي.

وأوضحت أن هالاند يرغب في أن يرتدي قميص ريال مدريد يوماً ما، لكنه الآن سعيد للغاية بتجربته مع مانشستر سيتي، ولا يفكر في مغادرة استاد الاتحاد.

وكان بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، صرح مؤخراً بأنه لا يخشى بيع لاعبي فريقه إلى المنافسين.

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