أنقذ حياتنا ومستواه في القمة.. إشادة خاصة من كلوب بنجم ليفربول الجديد

المصدر: البيان

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أشار مدرب ليفربول يورغن كلوب، إلى الصعوبات التي واجهت فريقه في الفوز على برينتفورد 3-0 مساء الأحد، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفين وأضاف ديوجو جوتا الثالث، في مباراة لم تكن سهلة على ليفربول كما توحي النتيجة.



وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "منذ أكثر من 20 عامًا عندما بدأت مسيرتي، كنت أرغب في إنشاء فريق لا يرغب أحد في اللعب ضده، وقد واجهنا هذا الفريق اليوم".

وأضاف: "إنه جنون! هذه التعويذة، كان لديهم 6 ركنيات متتالية، لكننا دافعنا بشغف كبير في تلك اللحظة، وكانت الأهداف التي سجلناها رائعة".

وتابع: "أهداف رائعة وأداء هو الأفضل، معدل عمل داروين نونيز على سبيل المثال كان لا يعلى عليه، كان الشبان هناك من أجل الكرات الثانية، لقد كانت مباراة صعبة ضد خصم كبير لذلك أنا سعيد حقاً بالأداء والنتيجة".

وواصل كلوب: "الفريق جيد حقاً، الشبان الذين كانوا على مقاعد البدلاء اليوم استمتعوا به كثيراً، جاء جيمس ماكونيل ومن الواضح أنه استمتع بالأمر حقا أيضاً".

وأشاد كلوب بأداء لاعبه الياباني واتارو إندو، قائلاً: "كان مستواه في القمة، لقد أنقذ حياتنا في لحظات عديدة وكان منضبطاً للغاية".

وكان ليفربول تعاقد مع واتارو إندو مقابل 19 مليون يورو، أغسطس الماضي، قادماً من شتوتغارت الألماني.

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