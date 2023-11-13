المكاسب المالية تغري ريال مدريد لاستنساخ فعلة باريس الآسيوية

المصدر: البيان

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دفعت مكاسب باريس سان جيرمان، نظيره ريال مدريد، للتفكير في استنساخ الطريقة التي ساعدت النادي الفرنسي على تحقيق مكاسب مالية محفزة.

وبحسب شبكة "ديفينسا سينترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد يتأهب لاسترداد لاعبه الياباني تاكيفوسا كوبو المعار إلى ريال سوسيداد.

وأكدت الشبكة أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لا ينظر لكوبو من الناحية الفنية فقط، وإنما من الجانب التسويقي أيضاً، على غرار الكوري الجنوبي كانج لي إن، لاعب باريس سان جيرمان.

وأوضح التقرير أن السوق الآسيوي يدر الكثير من الإيرادات للأندية الأوروبية التي تتعاقد مع نجوم من تلك البلدان، مثلما هو الحال في باريس سان جيرمان، حيث أدى التعاقد مع كانج إن لي، لتحقيق المزيد من الإيرادات، لدرجة أن قمصان النجم الكوري تُباع مثل كيليان مبابي، وأحيانًا أكثر.

وأشار إلى أنه في المتاجر الفعلية والمبيعات عبر الإنترنت، فإن كانج إن لي، على رأس قائمة مبيعات قمصان باريس سان جيرمان، "وهذا شيء فاجأ مسؤولي النادي الفرنسي"، وهذا ما قاله مارك أرمسترونج، مدير إيرادات باريس سان جيرمان، علنًا في مقابلة مع شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية: "صحيح أننا منذ وصوله (كانج إن لي) استمتعنا بمزايا تجارية".

وأوضح: "جميع التعاقدات تتم لأسباب رياضية، ومع ذلك، صحيح أننا استفدنا من مزايا تجارية مهمة منذ وصوله".

وفي ريال مدريد الشيء نفسه سيحدث مع وصول كوبو، حيث يبيع اللاعب الياباني الكثير من قمصان ريال سوسيداد، لكن إذا وقع لريال مدريد فسيبدأ في بيع المزيد.

ويتمتع ريال مدريد بالفعل بشعبية كبيرة في آسيا، لكن إذا لعب كوبو هناك، فسيزداد عدد المشجعين، ويوصي المستشارون الاقتصاديون لريال مدريد بهذه الصفقة، حيث يعتقدون أنه سيتم استرداد ما سوف يدفع في كوبو خلال وقت قصير جدا.

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