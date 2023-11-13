في ليلة استعادة الصدارة.. المتعة الكروية تصيب حارس إنتر ميلان بصدمة (فيديو)

المصدر: البيان

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سجل فيديريكو ديماركو الظهير الأيسر لإنتر ميلان هدفاً خيالياً خلال مباراة فريقه أمام فروسينوني بملعب جيوزيبي مياتزا، في إطار منافسات الأسبوع 12 من الدوري الإيطالي.

بعد مرور 43 دقيقة من زمن الشوط الأول، تمكن ديماركو من إحراز هدف خرافي من وسط الملعب، بطريقة لا تصدق، من يسار الملعب، بعدما تلقى تمريرة من هنريخ مخيتاريان، ثم تقدم بسرعة من وسط الميدان ولمح خروج الحارس ستيفانو توراتي من مرماه، ليلق كرة صاروخية سكنت شباك الحارس وسط دهشة من الجماهير في المدرجات.

وتسبب الهدف في حالة من الصدمة لزميله الحارس يان سومير، الذي وضع يديه على رأسه، بعدما شاهد طريقة تسجيل الهدف لاسيما وأنه جاء من منتصف الملعب.

وعزز إنتر ميلان تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني، وذلك من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، سجلها هاكان تشالهان أوغلو.

وانتهت المباراة بفوز إنتر ميلان 2-0، ليستعيد الصدارة ويصبح رصيده 31 نقطة، وتوقف رصيد فروزينوني عند 15 نقطة في المركز 12.

Nominasi Puskas Award! Gol Federico Dimarco 56,8 Meter 🔥🔥pic.twitter.com/wbwWJJo5rT — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) November 12, 2023

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