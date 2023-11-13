بالضربة القاضية.. فرنسا تنتصر على أمريكا رياضياً تحت أنظار ترامب (فيديو)
سحق الملاكم الفرنسي بينوا سان دوني، متحديه الأمريكي مات فريفولا في النزال الذي جمعهما صباح أمس الأحد، ضمن بطولة "UFC 295" للفنون القتالية المختلطة "MMA".
وأسقط بينوا سان دوني المقاتل الأمريكي بضربة قاضية ساحقة بالقدم في الجولة الأولى من النزال، الذي جرى في مجمع ماديسون سكوير غاردن بمدينة نيويورك، وأمام أنظار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وحقق بينوا سان دوني، البالغ من العمر 27 عامًا، بذلك انتصاره الخامس على التوالي والثالث عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارة واحدة.
بينما تعرض مات فريفولا (33 عاما) للهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 انتصارًا وتعادل واحد.
WHAT A HEAD KICK 🤯@BenoitSt_Denis with the first round KO!!! #UFC295 pic.twitter.com/0iJARz860r— UFC (@ufc) November 12, 2023
Benoit Saint-Denis defeats Matt Frevola via KO (Head Kick) in the 1st at UFC 295— The Octagon Obsessed (@octagonobsessed) November 12, 2023
They don’t call this man the God of War for nothing
Had to include the French broadcast
(@BretagneDroite) pic.twitter.com/Ou6ElGiWni
🚨Trump and Tucker are at UFC tonight— Benny Johnson (@bennyjohnson) November 12, 2023
LEGENDS 🇺🇸🔥
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