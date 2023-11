بالضربة القاضية.. فرنسا تنتصر على أمريكا رياضياً تحت أنظار ترامب (فيديو)

ت + ت - الحجم الطبيعي

سحق الملاكم الفرنسي بينوا سان دوني، متحديه الأمريكي مات فريفولا في النزال الذي جمعهما صباح أمس الأحد، ضمن بطولة "UFC 295" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأسقط بينوا سان دوني المقاتل الأمريكي بضربة قاضية ساحقة بالقدم في الجولة الأولى من النزال، الذي جرى في مجمع ماديسون سكوير غاردن بمدينة نيويورك، وأمام أنظار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وحقق بينوا سان دوني، البالغ من العمر 27 عامًا، بذلك انتصاره الخامس على التوالي والثالث عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارة واحدة.

بينما تعرض مات فريفولا (33 عاما) للهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 انتصارًا وتعادل واحد.

WHAT A HEAD KICK 🤯 @BenoitSt_Denis with the first round KO!!! #UFC295 pic.twitter.com/0iJARz860r

Benoit Saint-Denis defeats Matt Frevola via KO (Head Kick) in the 1st at UFC 295



They don’t call this man the God of War for nothing



Had to include the French broadcast



(@BretagneDroite) pic.twitter.com/Ou6ElGiWni