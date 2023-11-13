أيندهوفن يعزز صدارته للدوري الهولندي وفينورد يتقدم للوصافة

المصدر: أ ف ب

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عزز فريق أيندهوفن صدارته للدوري الهولندي لكرة القدم، عقب فوزه على زفوله 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما الأحد في الجولة الثانية عشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن تعادل أياكس أمستردام 2 / 2 مع مضيفه ألمير سيتي ،وأوتريخت مع ضيفه إكسلسيور بنفس النتيجة، فيما تغلب سبارتا روتردام 4 / 1 على مضيفه فوليندام.

وأنهى أيندهوفن الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما هيرفينج لوزانو وجوس تيل في الدقيقتين الخامسة و28.

وفي الشوط الثاني، تمكن أيندهوفن من تعزيز تقدمه بتسجيله هدفين آخرين عن طريق لوك دي يونج وماليك تيلمان في الدقيقتين 57 و79.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة، حيث لم يخسر الفريق أو يتعادل في أول 12 مباراة بالدوري هذا الموسم.

في المقابل توقف رصيد زفوله عند 14 نقطة في المركز التاسع، متلقيا هزيمته السادسة هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.

وتقدم فينورد روتردام للمركز الثاني في ترتيب المسابقة، بفضل فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه ألكمار.

وارتدى كونتين تيمبير ثوب الإجادة في المباراة، التي أقيمت بمدينة روتردام، عقب تسجيله هدف فينورد الوحيد في الدقيقة 24، ليقود ناديه لتحقيق انتصاره التاسع في البطولة هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارة وحيدة.

وارتفع رصيد فينورد إلى 29 نقطة في الوصافة، بفارق نقطتين أمام تفينتي آنشخيده، صاحب المركز الثالث، في حين توقف رصيد ألكمار، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في المسابقة، عند 26 نقطة في المركز الرابع، علما بأنه عجز عن الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بالبطولة.

وواصل أياكس بدايته المحبطة في الموسم الحالي، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2 / 2 مع مضيفه ألمير سيتي.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، لتأتي الإثارة والأهداف خلال الشوط الثاني.

وبادر ألمير سيتي بالتسجيل عن طريق جوشيم ريتمستر فان دي كامب في الدقيقة 67، لكن سرعان ما أحرز أياكس هدف التعادل بواسطة الإنجليزي تشوبا أكبوم في الدقيقة 68.

وأضاف البوسني بينجامين تاهيروفيتش الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 82، غير أن الفرنسي توماس روبيني سجل هدف التعادل لمصلحة ألمير سيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.

وبقي أياكس في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، متأخرا بفارق نقطة عن ألمير سيتي، الذي يحتل المركز الثاني عشر.

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