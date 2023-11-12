ثمانية أهداف في مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفض تشيلسي تلقي الخسارة على ملعبه أمام ضيفه مانشستر سيتي، وحرمه من نقطتين ثمينتين في صراعه على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم, وفرض تشيلسي تعادلا مثيرا 4 / 4 على مانشستر سيتي في الوقت القاتل، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر النجم النرويجي الدولي إيرلينج هالاند التسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 25 من ركلة جزاء مثيرة للجدل، لكن سرعان ما أحرز البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 29.

وأضاف رحيم ستيرلينج الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 37 في مرمى فريقه القديم، غير أن مانويل أكانجي منح التعادل لسيتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل 2 / 2 بين الفريقين.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث عاد هالاند لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث لسيتي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 47، ليعزز موقعه في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

وأحرز السنغالي نيكولاس جاكسون الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 67، غير أن فرحة الفريق الأزرق بالتعادل لم تدم طويلا، عقب تسجيل الإسباني رودري الهدف الرابع لسيتي في الدقيقة 86.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز مانشستر سيتي، أحرز تشيلسي هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للشوط الثاني بواسطة لاعبه الشاب كول بالمر، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وبذلك، وضع تشيلسي حدا لتفوق مانشستر سيتي عليه، بعدما خسر أمام فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، خلال آخر 6 مواجهات جرت بين الفريقين بمختلف المسابقات.

ويرجع آخر فوز لتشيلسي على مانشستر سيتي، عندما تغلب عليه 1 / صفر في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2021.

ورغم التعادل، بقي مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، متربعا على القمة برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه ليفربول.

في المقابل، ارتفع رصيد تشيلسي، الذي يعاني من النتائج المهتزة في الموسم الحالي، إلى 16 نقطة في المركز العاشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز