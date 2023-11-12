إنجاز استثنائي..بايرن ميونخ يعلن عن أرباح قياسية

المصدر: وكالات

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن أرباح قياسية عن الموسم الماضي خلال الاجتماع السنوي العام اليوم الأحد، ولكن بطل الدوري الألماني لكرة القدم أكد أن انتقال هاري كين مقابل 100 مليون يورو كان مجرد أمر استثنائي وليس قاعدة جديدة.

وارتفعت دورة رأس المال بنسبة 28 في المئة لتصل إلى 2ر854 مليون يورو (3ر915 مليون دولار) حيث يتواصل تعافي صناعة كرة القدم بعد جائحة فيروس كورونا.

وقال المدير المالي ميشي ديدريش في الاجتماع السنوي العام "إنه إنجاز استثنائي".

وتضاعفت أرباح المجموعة قبل الضرائب بأكثر من ثلاثة أضعاف في العام المالي 2022 / 2023، لترتفع من 1ر17 مليون يورو إلى 5ر54 مليون يورو. وارتفع صافي الربح إلى 7ر35 مليون يورو بزيادة 23 مليون يورو مقارنة بالموسم السابق.

وقال ديدريش :" كل ما ننتجه يتم استثماره في الرياضة. بالنسبة لنا، الأمر متعلق دائما بالرياضة في المقام الأول. أهم عائد لنا في الاستثمار هو الألقاب".

ورغم الأرقام المالية القوية، إلا أن يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي، الذي حل محل أوليفر كان بنهاية الموسم الماضي عقب إقالة حارس مرمى الفرق السابق، قال خلال الاجتماع العام:" إنفاق 100 مليون في الانتقالات ليس من ضمن المسائل التي سنناقشها اليوم".

وتعاقد بايرن ميونخ مع هاري كين في صفقة قياسية للنادي، بعد انتقاله من توتنهام في أغسطس الماضي. وحتى الآن أظهر اللاعب أنه يساوي الـ100 مليون يورو التي دفعها بايرن بعدما سجل 17 هدفا في أول 11 مباراة في الدوري الألماني ( بالبوندسليغا).

وسجل كين /30 عاما/ أهدافا أكثر من التي سجلها هدافو الدوري في الموسم الماضي على مدار 34 مباراة.

ولكن رغم أن بايرن لن ينفق مثل هذه المبالغ على لاعب واحد كل عام، إلا أن دريسين ناشد الأندية الأخرى في البوندسيلجا لمساعدة بايرن في تعزيز مكانة كرة القدم الألمانية وعائداتها.

وقال :"مبدأ التضامن ينطبق على الجميع. يجب أن يكون الجميع مستعدا لفتح آفاق جديدة. لأن هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن البوندسليغا من التنافس عالميا".

وأضاف :" يجب كلنا أن نعمل بقوة لزيادة إيرادات التسويق الدولي. الرحلات الصيفية جزء صغير منها، ولكني أدعو كل الأندية لجعل نفسها مرئية أكثر. هذا الصيف، كان دورتموند وبايرن على الطريق، بالتأكيد، هذا غير كاف".

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